DOÇ. DR. CEYHUN ÖZÇELİK'TEN MUĞLA İÇİN YENİ UYARI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA için daha önce kuraklığa rağmen taşkın uyarısı yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik'ten Bodrum ve Marmaris ilçelerinin sel sularına teslim olmasının ardından yeni açıklama geldi. Doç. Dr. Özçelik, "Ağaçlandırma çalışmalarını ve kentsel altyapı problemlerini bir an önce tamamlamak şart" dedi.

Bodrum ile Marmaris ilçelerinde önceki gece sağanak etkili oldu. Yollar göle dönerken, çok sayıda ev ile iş yeri sular altında kaldı.

Kuraklık sorunuyla gündeme gelen Muğla için daha önce ani sel ve taşkın uyarısı yapan uyarılarda bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "İklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak yağış rejiminde önemli değişiklikler olduğunu, yangınlar neticesinden bitki örtüsünde meydana gelen değişimle birlikte Marmaris ve çevresinde taşkınlar yaşanabileceğini daha önce ifade etmiştim. Hidrolojik döngü gereği yağış eksikliği kendisini kısa süreli şiddetli yağışlar ile dengeleme arayışı içerisinde olacaktır. Altyapısı zaten sorunlu olan Bodrum'da kısa süreli şiddetli yağışların, taşkınlara dönüşme potansiyeli oldukça yüksektir" dedi.

'KENTLERİMİZİ KORUNAKLI HALE GETİRMELİYİZ'

Yazın çıkan orman yangınlarını hatırlatan Doç. Dr. Özçelik, "Geçtiğimiz aylarda Ege ve Akdeniz şeridi boyunca çok sayıda orman yangını meydana gelmişti. Muğla'da da yangınların olumsuz etkileri fazlaca hissedilmişti. Söz konusu etkiler neticesinde bitki örtüsünde önemli değişimler oldu. Bu nedenle yağışın çok önemli bir kısmı yüzeysel akışa geçerek, havza çıkışında düşük kotlu noktalarda su baskınlarına yol açmaktadır. Yanan alanlardan gelen yüzeysel akış bir yandan taşkın oluştururken bir yandan da kül, dal, tomruk gibi malzemeleri aşağıya sürüklemektedir. Bu ise kentsel alanlarda su baskınlarına yol açarak, taşkın zararlarının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bunu önleyebilmemiz için ağaçlandırma çalışmalarını ve kentsel altyapı problemlerini bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Orman yangınları ve iklim değişikliğine karşı kentlerimizi korunaklı hale getirmeliyiz" diye konuştu.