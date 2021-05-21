Doç. Dr. Cengiz Eriş: Alo Obezite Danışma Hattı Büyük Destek Veriyor!
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Doç. Dr. Cengiz Eriş: Alo Obezite Danışma Hattı Büyük Destek Veriyor!

Doç. Dr. Cengiz Eriş: Alo Obezite Danışma Hattı Büyük Destek Veriyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Doç. Dr. Cengiz Eriş pek çok önemli konuda detaylı bilgi verdi. Alo obezite danışma hattını 2016 yılında kuran isim oluşumu tamamlayıp sağlık hizmeti vermeye başladığından bahsetti.

Alo obezite ekibi ile yıllardır çağın hastalığı olarak bilinen obeziteden muzdarip olan kişilere tedavi çözümleri sağladıklarını belirtti. Danışmanlara verilen hizmette yegane amacın kilo verdirip mutlu bir birey haline gelebilmelerini amaçladıklarını belirtti. Alo obezite'nin hedefinin uluslararası platformda tanınmış ve dünya standartlarında hizmet veren yenilikleri takip eden bir kuruluş olmasını hedeflediklerini söyledi.

Alo Obezite danışma hattı topluma güven veren bir sağlık kuruluşu olarak hem bireylerin mutluluğunu hem de iş ve istihdam sağlanarak ülke çıkarlarına katkı sunuyor diyen uzman isim kurulmuş olan bu sistemi enine boyuna anlattı. Doç. Dr. Cengiz Eriş insanların mutlu yaşamının estetik ve sağlıktan geçtiğini belirtti.

Doç. Dr. Cengiz Eriş Alo Obezite Nedir?

Doç. Dr. Cengiz Eriş pek çok sağlık kuruluşunda eğitimini ve lisansını tamamladığını belirterek karaciğer transplantasyonu ünitesi sorumluluğunu yürütmekte olduğunu belirtmektedir. Ayrıca laparoskopik cerrahi alanında vermiş olduğu hizmetler ile 2019 yılının en başarılı obezite cerrahisi olan Doçent Dr Cengiz Eriş açmış olduğu obezite danışma hattı ile pek çok mutsuz insana mutluluğu sağlamayı hedeflediklerini belirtmiştir.

Kaynak: Bültenler

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