Doç. Dr. Can: YÖK Dersleri Platformu geliştirilmeli
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Doç. Dr. Can: YÖK Dersleri Platformu geliştirilmeli

Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, normalleşme sürecinde üniversitelerin öncelikli gündeminin dijital ortamlarda yürütülecek yıl sonu sınavlarını tamamlamak olması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Can: YÖK Dersleri Platformu geliştirilmeli
02.06.2020 08:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:48

Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, normalleşme sürecinde üniversitelerin öncelikli gündeminin dijital ortamlarda yürütülecek yıl sonu sınavlarını tamamlamak olması gerektiğini söyledi. Uzaktan eğitimin önemine de vurgu yapan Can, "YÖK Dersleri Platformu'nda yer alan ders kaynakları, nicelik ve nitelik yönünden mutlaka geliştirilmeli, uzaktan eğitim merkezleri ise kalite odaklı faaliyet göstermelidir" dedi.

Pandemi sürecinde eğitimle ilgili açıklamalar yapan Kırklareli Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, normalleşme adımlarının atıldığı günlerde uzaktan eğitim ve YÖK Dersleri Platformu konularıyla ilgili konuştu. Üniversitelerin şu anda öncelikli gündeminin dijital ortamlarda yürütülecek yıl sonu sınavlarını tamamlamak olması gerektiğini söyleyen Can, objektif bir sınav için gerekli altyapının oluşturulması gerektiğini de dile getirdi.

 'UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME VE KALİTE ESAS ALINMALI'Uzaktan eğitimde öğrenmenin ve sunulan eğitimin niteliğinin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Can, "Uzaktan eğitim uygulamalarında etkili öğretim ve etkili öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediği çok önemli, yürütülen öğretme- öğrenme sürecinin etkililiğine odaklanmak gerekir. Sağlıklı bir öğretme- öğrenme süreci gerçekleşmeden yapılan sınavlar, sadece öğrencilere bir derse yönelik puan vererek başarılı saymaktan öteye geçmeyecek, sınav uygulamaları da bir formalite olacaktır. Mevcut uygulamada, geçerlik, güvenirlik ve güvenlik koşulları tam oluşturulmadan gerçekleştirilen sınavlar, sayısız ek sınavlar, mazeret sınavları, farklı uygulama örnekleri, tamamen öğrencilerin ilgili dersten başarılı olmalarına yönelik, herhangi bir mağduriyet oluşturmadan ve olumsuzluk yaşanmadan uzaktan eğitim sürecini bir an önce tamamlamaya yönelik uygulamalar olduğu izlenimi vermektedir. Oysa, tüm öğretim süreçlerinde olduğu gibi, pandemi sürecindeki uzaktan eğitim uygulamalarında da 'öğrenme ve kalite' esas alınmalıdır" dedi.'OBJEKTİF BİR SINAV İÇİN GEREKLİ ALTYAPI OLUŞTURULMALI'Pek çok üniversitenin öğrenme yönetim sistemi, derslerin yürütülmesi ve sınav uygulamalarında gerekli altyapı ve donanıma sahip olmadığının altını çizen Doç. Dr. Can, "Ancak, pek çok üniversitenin Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), derslerin yürütülmesi ve sınav uygulamalarında gerekli altyapı ve donanıma sahip olmadığı gibi, özellikle sınavların güvenliği ve denetlenebilirliğini tam olarak sağlamak mümkün olmamaktadır. Bu yüzden, objektif bir sınav uygulaması için gerekli altyapının oluşturulması, yöneticilerin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Etkili ve nitelikli bir öğretme-öğrenme süreci sonunda, geçerli, güvenilir ve objektif sınavlara da kimse itiraz etmeyecektir. Ayrıca, yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik ölçme ve değerlendirme birimi oluşturulmalıdır" diye konuştu.'ÖĞRETME - ÖĞRENME SÜRECİNİN ETKİNLİĞİNE ODAKLANILMALI'Doç. Dr. Can., sınavların farklı fonksiyonları bulunduğunu, sadece sonuç odaklı sınavları esas almanın da doğru olmadığını belirterek, "Öncelikle, öğretme- öğrenme sürecinin etkililiğine odaklanarak, öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve ne kadar öğrendiklerini belirlemeye çalışmalıyız. Bu yüzden sınavlara odaklanmadan önce, pandemi sürecinde öğretim elemanları olarak uzaktan eğitim ile 'Ne öğrettik? Nasıl öğrettik? Ne kadar öğrettik?', öğrenciler için ise, 'Ne öğrendi? Nasıl öğrendi? ve Ne kadar öğrenebildi?' gibi sorular üzerine düşünmemiz gerekir. Aksi takdirde, eğitim sistemimizin temel sorunlarından olan sınavları merkeze alan uygulamalar, gündemde yer almaya devam edecektir" dedi.'YÖK DERSLERİ PLATFORMU GELİŞTİRİLMELİDİR'Pandemi sonrasında açık erişime sunulan YÖK Dersleri Platformu'nun nicelik ve nitelik bakımından yeterli olmadığını dile getiren Can, şunları söyledi:  

"YÖK'ün erişime açmış olduğu YÖK Dersleri Platformu'nda 27 lisans, 47 önlisans ve 7 lisans tamamlama programına yönelik basılı materyaller yer almaktadır. Paylaşıma açılan dersler, sanat ve uygulamalı bölümler başta olmak üzere tüm alanları kapsamamaktadır. Öğrencilerin nitelikli ders kaynaklarına erişimi bakımından YÖK dersleri platformunun video, sunum vb. görsel, etkileşimli ve zengin içeriklerle desteklenmesi gerekir. Sisteme yüklenen ders içeriklerinin sayısı kadar, niteliğine de önem verilmelidir. Bu amaçla, yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik içerik geliştirme birimi oluşturulmalıdır." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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