Doç. Dr. Can: Pandemi sonrası Milli Eğitim Şurası toplanmalı
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Doç. Dr. Can: Pandemi sonrası Milli Eğitim Şurası toplanmalı

Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, geçen günlerde önerdiği 'Eğitim Bilim Kurulu' oluşturulmasının yanında, koronavirüs salgının etkilerinin azalmasının ardından 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın toplanması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Can: Pandemi sonrası Milli Eğitim Şurası toplanmalı
18.05.2020 08:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 08:09

Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, geçen günlerde önerdiği 'Eğitim Bilim Kurulu' oluşturulmasının yanında, koronavirüs salgının etkilerinin azalmasının ardından 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın toplanması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Can, "Böylece, pandeminin eğitim sistemi üzerine olan etkileri her kesimin katılımı ile değerlendirilerek geleceğe yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilip, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulabilir" dedi.

Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim konusunda çalışmalar yürüten ve geçen günlerde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 'Eğitim Bilim Kurulu' oluşturulmasını öneren, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can, pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın toplanması gerektiğini söyledi. Geçen günlerde kurulmasını önerdiği 'Eğitim Bilim Kurulu' konusuna açıklık da getiren Doç. Dr. Can, "Pandemi, Türkiye'de yaklaşık 26 milyon öğrenci, ortalama 1 milyon 300 bin öğretmen ve öğretim elemanı ile aileleri de dahil ettiğimizde, toplumun dörtte üçünü doğrudan etkilemektedir. Böyle bir kriz durumunda, sağlıklı kararların alınması ve uygulanması 'Eğitim Bilim Kurulu' aracılığıyla gerçekleşebilir" dedi.

'SINAV TARİH DEĞİŞİKLİKLERİNİN GEREKÇELERİ PAYLAŞILMALI'Değişen sınav tarihleri ile ilgili pedagojik nedenlerin aileler ve öğrencilerle paylaşılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Can, "Yaklaşık olarak 2,5 milyon öğrencinin katılması beklenen ve 20-21 Haziran 2020'de yapılması planlanan YKS'nin, önce 25-26 Temmuz 2020 tarihine, ardından tekrar değiştirilerek 27-28 Haziran 2020 tarihine ertelendi. 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilmesi planlanan ve 1,5 milyondan fazla öğrencinin girmesi beklenen LGS ise 20 Haziran 2020 tarihine ertelendi. Bu değişikliklerin pedagojik gerekçelerinin öğrenciler, aileler, öğretmenler ve toplumun geneli ile paylaşılmasında yarar bulunmaktadır" dedi.'OLUŞTURULACAK KURULUN AMACI BİRLİKTELİK SAĞLAMAK OLMALI'Okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar her kademede akademik takvimlerin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Can, "Sınavların tarihi, süresi, içeriği, uygulama koşulları, değerlendirilmesi, sınav sonrasında öğrencilerin ilgili programları tercihleri ve yerleştirilmeleri gibi tüm süreçler, oluşturulacak Eğitim Bilim Kurulu'nun MEB ve YÖK'e sunacağı bilimsel önerilere göre gerçekleştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, burada önerilen Eğitim Bilim Kurulu'nun amacı problem aramak değil, hepimizin bir şeyler öğrendiği ve büyük dersler çıkardığımız bu zor günlerde uygulamada birliktelik sağlamak, adalet, eşitlik ve kapsayıcılık temelinde esnek ve uygulanabilir kararlar alınması konusunda MEB ve YÖK'e yardımcı olmaktır" diye konuştu.'SINAV KONUSU KAPSAMLI OLARAK ELE ALINMALI'Öğrencilerin ve ailelerin en temel gündem konusunu, uzaktan eğitime erişim sorunu, dijital araçların yetersizliği, motivasyon ihtiyacı ve sınavlar oluşturduğunu dile getiren Doç. Dr. Can, "MEB tarafından öğrencilere EBA TV aracılığıyla eğitimler yürütülmesine rağmen, öğrencilerin bu eğitimlerine ilişkin başarılarının değerlendirilememesi ve sınıf geçmede birinci dönemde alınan notların esas alınması, gelecek süreçte uzaktan eğitim uygulamalarının etkililiğinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, sınavlar konusunun mutlaka kapsamlı olarak ele alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır" görüşlerini paylaştı.'PANDEMİ SONRASI MİLLİ EĞİTİM ŞURASI TOPLANMALI'

Pandeminin etkisinin azalması ile birlikte Milli Eğitim Şurası'nın toplanması gerektiğine de vurgu yapan Doç. Dr. Can, "Pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte ilk yapılacak işlerden biri 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın toplanmasını sağlamak olmalıdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında 1921-1926 arasında eğitim politikalarına yön vermek amacıyla 'Heyet-i İlmiye' adıyla 3 kez toplanan ve sonuncusu da 2014 yılında toplanan Milli Eğitim Şurası, Covid-19 gündemi eklenerek toplanabilir. Böylece, pandeminin eğitim sistemi üzerine olan etkileri her kesimin katılımı ile değerlendirilerek geleceğe yönelik uygulanabilir öneriler geliştirilip, Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulabilir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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