Doç. Dr. Can'ın 'koronavirüs' makalesi, Anadolu Üniversitesi Dergisi'nde
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Doç. Dr. Can'ın 'koronavirüs' makalesi, Anadolu Üniversitesi Dergisi'nde

Doç. Dr. Can'ın 'koronavirüs' makalesi, Anadolu Üniversitesi Dergisi'nde
04.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:24

KIRKLARELİ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.

KIRKLARELİ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğ Can'ın, Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim uygulamalarında 'Covid-19' pandemisi ve pedagojik yansımaları ile ilgili kaleme aldığı, Türkiye'deki ilk makalelerden biri, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi'nde yayımlandı.

Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ertuğ Can'ın makalesinde; koronavirüs salgınından etkilenen eğitim sistemi, açık ve uzaktan eğitim uygulamaları ile ilgili bilgiler yer aldı. Can, 2019'un sonlarında ortaya çıkan koronavirüs salgınının, dünyanın her yerinde sağlık başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve pedagojik bakımdan çok önemli değişimlere neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim sistemleridir. Şu anda, pandemi nedeniyle dünya genelinde yüz yüze eğitim yürütülememektedir. Bu nedenle dünya genelinde milyonlarca kişi açık ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim görmeye başlamıştır. Dünyadaki bu pandemi nedeniyle Türkiye'de tüm öğretim kademelerinde yüz yüze eğitime ara verilmiş ve tüm öğrenciler için açık ve uzaktan eğitim olanakları kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, koronavirüs pandemisinin önemli pedagojik yansımaları bulunmaktadır. Bu dönemde, açık ve uzaktan eğitime yönelik önemli bir talep artışı olmuştur. Ayrıca toplumda açık ve uzaktan eğitim hizmetlerinin önemi anlaşılmaya başlamıştır. Bu pandemi, açık ve uzaktan eğitimde sadece niceliğin değil aynı zamanda niteliğin de önemli olduğunu göstermiştir. Koronavirüs pandemisi, Türkiye'de açık ve uzaktan eğitim sisteminin altyapı, erişim, güvenlik, içerik, tasarım, uygulama, kalite, mevzuat ve pedagojik açıdan güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Koronavirüs pandemisi, öncelikle küresel düzeyde önemli derecede bir kriz durumu yaratmış ve bu kriz, eğitimde karşılaşılan sorunların çözümünde açık ve uzaktan eğitim uygulamalarını vazgeçilmez bir temel öğrenme kaynağı olarak tekrar gündeme getirmiştir."'AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMİN AVANTAJLARI UNUTULMAMALI'Doç. Dr. Can, pandemi karşısında Türkiye'de MEB ile YÖK'ün tüm öğretim kademelerinde eğitimin kesintiye uğramaması için mevcut açık ve uzaktan eğitim olanaklarını hızlıca uygulamaya başladıklarını ancak uygulamanın sadece nicel boyutu değil aynı zamanda niteliği ve etkililiğinin de öncelikli ele alınmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Dünyadaki eğitim sistemlerinin, halk sağlığını korumanın bir parçası olarak koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almak için okulların kapatılması ile birlikte eşi görülmemiş zorlukla karşı karşıya kaldığını dile getiren Doç. Dr. Can, "Küresel düzeyde eğitimin geleceğine yönelik yeni düşünme biçimleri geliştirebilmek için daha fazla yenilikçi çözümler geliştirmek gerektiğini belirtmektedir. Bu pandemi, öğrenmenin kesintiye uğratılmadan sürdürülmesi gerekliliğinin anlaşılması, açık ve uzaktan eğitime daha fazla yatırım yapılması gerektiğini, geleneksel eğitim yaklaşımlarının yerine alternatif öğrenme yaklaşımlarına önem verilmesinin gerekli olduğunu göstermiştir. Açık ve uzaktan eğitim uygulamalarının normal zamanlarda tek başına veya örgün öğretimi desteklemek amacıyla değil aynı zamanda bazı kriz durumlarında da önemli avantajları bulunduğu unutulmamalı ve politika yapıcılar tarafından dikkate alınmalıdır" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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