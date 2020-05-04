Doç. Dr. Çağ: Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor
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Doç. Dr. Çağ: Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor

Doç. Dr. Çağ: Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor
04.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:51

OBEZİTE ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Çağ, obezitenin birçok sağlık sorununun sebebi olduğunu ifade ederek, koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki hastaların çoğunluğunu obez olan kişilerin oluşturduğunu söyledi.

OBEZİTE  ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Çağ, obezitenin birçok sağlık sorununun sebebi olduğunu ifade ederek, koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki hastaların çoğunluğunu obez olan kişilerin oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıl Fransa'da çalışan Doç. Dr. Murat Çağ " Şişmanlık hastalığı yani  vücut kitle endeksinin 30'un üzerinde olması durumu Amerika içinde, Avrupa içinde öldürücü bir risk. Şu anda Fransa'da yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 80'inine yakını şişmanlık hastalığına sahip. Şişmanlık hastalığı tek başına bir hastalık değil, yanında diyabet, yüksek tansiyon ve akciğer hastalıklarına açık hale geliyorsunuz. Obezite hastalığı bunların müsebbibi. Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün yayınlarında diyor ki 'Koronavirüsten yoğun bakıma yatma olasılığınız düşük ama yoğun bakıma giderseniz o zaman sizin sonunuz çok riskli' . Bu riskleri getiren neler ? Obezite, ardından şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve sonra akciğer hastalıkları. Obezite hastalığı akciğer hastalıklarından bile öldürücü bir hastalık. Obezite hastalığı koronavirüse karşı riski artırıyor. Şişmanlık hastalığı olup hipertansiyonu olmayan yoktur. İstatistiklere baktığımızda hipertansiyon da koronavirüsü hayati tehlike haline getiren durumlardan birisi. Global olarak baktığımızda kesinlikle obezite hastalığı koronavirüsten ölüm riskinizi arttıran bir durum olarak gözüküyor. " dedi.

" OBEZİTENİZ VARSA YÜZDE 80 CİVARINDA HAYATINIZI KAYBETME RİSKİNİZ VAR "

Obezite hastalarının yüzde 80 civarında hayatını kaybetme riski olduğunu belirten Doç. Dr. Çağ, "Koronavirüse yakalanan kişilere yoğun bakımda makineye bağlı nefes alabilmeleri için özel bir pozisyon veriyorlar ama bu pozisyonu obezite hastalarına veremiyorlar. Çünkü bozulmuş olan nefes performansı, bu pozisyonda daha da artıyor. O zaman obezite hastalarının koronavirüse bağlı olarak yoğun bakımdan çıkma olasılıkları, obez olmayan hastalara göre oldukça düşük. Yoğun bakıma gittiyseniz ve yoğun bakımda makineye bağlıysanız eğer obeziteniz varsa yüzde 80 civarında hayatınızı kaybetme riskiniz var. Bu rakamlar Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Hollanda ve Fransa verilerinde yer alıyor. " diye konuştu.

" YENİ DALGALAR GELMEDEN KENDİ İNSANIMIZIN TEDAVİLERİNİ HIZLICA YAPTIRMASI GEREK "

Doç. Dr. Murat Çağ, " Şu anda birinci dalgayı yaşıyoruz, ikinci ve üçüncü dalganın geleceği söyleniyor, eğer gelecekse şişmanlık hastalarının dünyada ve Türkiye'de risk altında olduğunu, normalin 4 ila 5 katı yükseklikte risk altında olduğunu unutmayın. Şişmanlık hastalıklarıyla ilgili bir yayın göstermiş ki koronavirüs şişmanlık hastalığı olanlarda bulaştırıcılığı daha uzun süre ve taşıma olasılığı normal insanlara göre daha uzun süre olduğu saptanmış. Türkiye dünyanın en şişman 3 ya da 4'üncü  ülkesi. O  zaman kendi insanlarımızın bu dalgalar arasında kendilerini hızlıca tedavi ettirmesi gerekiyor "dedi.

" ORUCUN İNSANDA BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRDÜĞÜNE DAİR BİR KANIT BULUNAMAMIŞ "

Koronavirüs sürecinde oruç tutmanın bir zararı olmadığını belirten Çağ, " Bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma, orucun insanda bağışıklığı düşürdüğüne dair bir kanıt bulamamış. Bir sürü insan, bu konu hakkında araştırma yapmışlar ve bugüne kadar orucun insana zarar verdiğini göstermemişler. İslam tipi orucun, eğer oruç tutmanıza engel başka bir hastalığınız varsa o zaman uzak durmanız gerekiyor. Önemli olan direncinizi iyi tutabilmek, oruç direncinizi yükseltmeye yardım ediyorsa kesinlikle koronavirüse karşı direncinizi de arttıracaktır. " şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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