Doç. Dr. Aydın: Eğitimi duvarlar arasına sıkıştıramayacağımızı anladık

Dünyanın en büyük üçüncü, Avrasya bölgesinin ise en büyük yükseköğretim zirvesi olan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi (Eurasian Higher Education Summit - EURIE) 3 Mart'ta başladı.

Dünyanın en büyük üçüncü, Avrasya bölgesinin ise en büyük yükseköğretim zirvesi olan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi (Eurasian Higher Education Summit - EURIE) 3 Mart'ta başladı. Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Pandemi süreci bitse bile dijitalleşme, online eğitim, yapay zeka bundan sonra hayatımızın olmazsa olmazı olacak. Eğitim için illa insanları fiziki mekanlara sıkıştırmak gerekmiyor. Eğitimi dar alanlara, duvarlar arasına sıkıştıramayacağınız gerçeğiyle karşılaşmış olduk" dedi.

Avrasya Üniversiteler Birliği (Eurasian Universities Union-EURAS) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve dünyanın en büyük üçüncü yükseköğretim zirvesi olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapılarını açtı. 5 Mart'ta kadar sürecek zirve bu yıl, Kovid-19 küresel salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşiyor. Bu yıl 'mesafeleri kaldırıyoruz' sloganıyla gerçekleşen zirve öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında eğitimin geldiğine dikkat çekti.

"Eğitimden sağlığa, perakendeden gıdaya, üretimden hizmet sektörlerinin çok farklı alanlarına varıncaya kadar dünya başka bir tarafa evrildi" diyen Aydın, "Bunun için de bütün sektörler çözüm üretmeye başladılar çünkü hayat devam ediyor. Pirinci online üretemiyor, ekmeği online pişiremiyorsunuz. Dolayısıyla hem online olarak hem uygulama olarak yaptığımız çalışmaları bir araya getirmek durumundaydık" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİN HER ALANI MASAYA YATIRILACAK

Pandemiden etkilenen sektörlerin başında eğitimin olduğunu dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim bütün sektörlerin anası durumunda. Eğitiminiz yoksa ne üretim, ne tarım, ne sağlık ne de turizm yapamıyorsunuz. Yapacağımız bu zirvede eğitimin nasıl aksamaması gerekir, eğitimi nasıl etkin ve aktif bir hale getirebiliriz, hangi yöntemleri eğitimin içine dahil edersek öğrencilerimizin eğitim öğretimindeki eksiklikleri giderebiliriz gibi sorunları konuşacağız. Bu platformda insanlar, iyi örnekler diye ifade ettiğimiz kendi tecrübe ve deneyimlerini burada paylaşacaklar. Yaklaşık 40 ayrı konu var ve eğitimin her alanı masaya yatırılacak."

"DÜNYADA CEVAP BULAMAMIŞ SORULARA ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"

Konuşulacak konularının birçoğunun dijitalleşmeyle alakalı olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, "Bu çalışmayla birlikte dünyada cevap bulamamış sorulara çözüm üretilecektir. Bunun ülkemizde olması da ayrı bir önem taşıyor. Türkiye'nin bu çalışmalarda öncülük yapması, yükseköğretimde örnek olması, akademinin burada olması Türkiye'nin hem

marka değerini, hem yükseköğretimde bulunduğu noktayı, markalaşmış bir eğitim etkinliğini ülkeye kazandırmanın ayrıca haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

ÜST DÜZEY KATILIM OLACAK

Zirveye üst düzey katılım olacağını da dile getiren Aydın, "Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı hem de Gençlik ve Spor Bakanımız, YÖK Başkan Vekilimiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız, TÜBİTAK Başkanımız, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı da konuşmalarıyla etkinliğimize ayrı bir değer katacak" dedi.

HER SEKTÖR YAŞANTISININ BİR BÖLÜMÜNE DİJİTALİ YERLEŞTİRMEK ZORUNDA

Pandemi süreci sona erse dahi, artık dijitalleşmenin, online eğitimin ve yapay zekanın hayatın olmazsa olmazı olacağını vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Her sektör günlük hayatının, işleyişinin, yaşantısının bir bölümüne dijitalleşmeyi ve onlineı yerleştirmek zorunda. Eğitim için illa insanları fiziki mekanlara sıkıştırmak gerekmiyor. Eğitimi dar alanlara, duvarlar arasına sıkıştıramayacağımız gerçeğiyle karşılaşmış olduk. Zor alanlarda insanoğlunun neler üretebileceğini, nasıl çözümler sunabileceğinin de bir örneğini yaşamış olduk" ifadelerini kullandı.

PROBLEMLERİ ÇÖZEREK İNSANLIĞA KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Doç. Dr. Mustafa Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi hayatımızda ciddi problemlere neden oldu. Pandemiyle beraber yaşamayı öğrenmek, pandemiyle beraber birbirimizle tecrübe ve deneyimleri paylaşmayı, birlikte çözüm üretme kültürünü bütün dünya olarak ortaya koymamız lazım. Sadece eğitimle alakalı değil, su kaynaklarıyla, enerji verimliliğiyle alakalı, fırsat eşitsizlikleri, hastalıkların yaygınlaşması gibi dünyada birçok problem var. Bunları da yine dünyadaki bütün üniversiteler, özellikle akademi olarak bir araya gelerek bunlara çözüm üreteceğiz. Yan yana gelemediğimiz için de bu tür platformlarda dünyanın bugün var olan, yarın da var olacağına inandığımız bütün bu problemleri çözerek insanlığa katkı sağlamaya çalışacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı