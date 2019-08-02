Doç. Dr. Atilla Batur, DPÜ Genel Sekreteri oldu
Kütahya Dumlupınar Ünivesitesi (DPÜ) Genel Sekreterliği görevine Doç. Dr. Atilla Batur getirildi.
Kütahya Dumlupınar Ünivesitesi (DPÜ) Genel Sekreterliği görevine Doç. Dr. Atilla Batur getirildi.
Görevine başlayan Batur, atama sebebiyle DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a teşekkür etti.
Batur, "İnşallah hayırlı hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Tebrik için arayan herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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