Doç. Dr. Atilla Batur, DPÜ Genel Sekreteri oldu

Doç. Dr. Atilla Batur, DPÜ Genel Sekreteri oldu

Kütahya Dumlupınar Ünivesitesi (DPÜ) Genel Sekreterliği görevine Doç. Dr. Atilla Batur getirildi.

2.08.2019 12:10
Doç. Dr. Atilla Batur, DPÜ Genel Sekreteri oldu

Kütahya Dumlupınar Ünivesitesi (DPÜ) Genel Sekreterliği görevine Doç. Dr. Atilla Batur getirildi.

Görevine başlayan Batur, atama sebebiyle DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a teşekkür etti.

Batur, "İnşallah hayırlı hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Tebrik için arayan herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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