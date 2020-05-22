Doç. Dr. Arpacı: Eğitim düzeyi düştükçe korona fobisi artıyor
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Doç. Dr. Arpacı: Eğitim düzeyi düştükçe korona fobisi artıyor

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Arpacı, koronavirüs fobisiyle ilgili yaptıkları araştırmada, korku düzeyi en yüksek bölgenin Güneydoğu Anadolu, en düşük bölgenin ise Karadeniz olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Arpacı: Eğitim düzeyi düştükçe korona fobisi artıyor
22.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:22

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Arpacı, koronavirüs fobisiyle ilgili yaptıkları araştırmada, korku düzeyi en yüksek bölgenin Güneydoğu Anadolu, en düşük bölgenin ise Karadeniz olduğunu belirtti. Doç. Dr. Arpacı, eğitim düzeyi düştükçe koronavirüs fobisinin arttığını ifade etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Arpacı, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Baloğlu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kasım Karataş, koronavirüs fobisiyle ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaptı. Çalışmada, 72 ilden farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyal ve ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri elde edildi. 

'EN AZ KARADENİZ BÖLGESİ, EN ÇOK GÜNEYDOĞU BÖLGESİ KORKUYOR'Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi İbrahim Arpacı, "Projemizde bizim temel amacımız 2019 yılı Arlık ayında Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan koronavirüsü Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkilemesi nedeniyle koronavirüsü fobisini ölçen bir ölçek geliştirme projesiydi. Bu ölçek çalışması için bize 72 ilden ve toplamda farklı eğitim düzeyinde 2 bin 133 bireyden veri topladık ve bunda çarpıcı sonuçlar elde ettik. Ölçeğin dört alt boyutu var. Ekonomik, psikolojik, somatik ve sosyal boyutu var. Projede kendi geliştirdiğimiz 4 alt boyuttan 20 maddeden oluşan ölçeği kullandık. Araştırmamızda öncelikle cinsiyet farkı ile baktığımızda koronavirüs korkusu ya da fobisi kadınların erkelerden daha çok korktuğunu fark ettik. Bölgesele olarak incelediğimizde Karadeniz Bölgesi'nde en az, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ise en çok koronavirüs korkusuna sahip olduğunu tespit ettik. Kadınlarda erkeklerden çok korkunun olmasının temel nedeni evde ekonomik kaygılar. Şöyle ki evde tüketim malzemeleri yiyecek, içecek özellikle temizlik malzemelerinin tükenmesinden kaygı duyduklarını tespit ettik" dedi. 'DÜNYADA KORANAVİRÜS FOBİSİNİ ÖLÇEN TEK ARAŞTIRMA'

Koronavirüs fobisinin sadece psikolojik olmadığını ifade eden Arpacı "Aynı zamanda somatik, ekonomik ve sosyal kaygılarda oluşturduğunu tespit ettik. Diğer taraftan eğitim düzeyinde koronavirüs fobisi arasında ters bir orantı tespit ettik. Yani koronavirüs kaygısı artıkça eğitim düzeyi düşmekte, ya da eğitim düzeyi düştükçe koronavirüs fobisi artmaktadır. Bu çalışma dünyada koronavirüs fobisini ölçen tek araştırmadır. Bunu da biz Türk araştırmacılar geliştirdiği için çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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