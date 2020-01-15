Doç. Dr. Ali Aytek İnşaat Mühendisleri Oda Başkanlığına aday oldu

15.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:58

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Aytek, Gaziantep İnşaat Mühendisleri Oda Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Aytek, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığında yaptığı başarılı projelerin ardından ayrıca iki dönem Şahinbey Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu belirtti.

Ali Aytek, açıklamasında şunları ifade etti:

"27 yıldır inşaat mühendisiyim. Mesleğimi üniversiteler ve kamu kurumlarında icra ettim. Bir akademisyen olarak üniversitede başarılı öğrencilerin yetişmesi için yoğun çabalarım oldu. Bunca yıllık mesleki tecrübemi, Oda Başkanlığına değerli üyelerimiz tarafından layık görülmem halinde marka şehir Gaziantep'in marka kent kimliğinin oluşmasında büyük katkı sağlayacağım. Bürokraside iyi bir tecrübem var, yerel yönetimleri çok iyi biliyorum. İnşaat Mühendisleri Odası, kamu kurumu niteliğinde bir meslek odasıdır. Odanın kuruluş kanunu gereği kamu yatırımlarına mesleki katkı sunması gerekirken, çoğu zaman yapılacak projelerin vatandaşa olan katkısına bakılmadan bu projelerin engellenmeye çalışıldığını üzülerek takip etmekteyiz. Meslek odalarının, hükümettin ülke yatırımlarına daha objektif ve daha sağlıklı yön vermesi gerektiği inancındayım."

Gaziantep'in deprem mastır planı kapsamında imara açılacak bölgelerde yapılacak yapıların hem estetik, hem de depreme dayanıklı olması için oda olarak alternatif projeler üretip, yerel yöneticilere yardımcı olacaklarını kaydeden Aytek, "Asla sorun olmayacağız, olumlu katkı sunacağız, yerel yöneticilerimiz ile el ele çalışacağız ve bu konuda Türkiye'de bir ilk olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA