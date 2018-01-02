Doç. Dr. Alemdar: "'iran'da Devrim Oluyor' Demek Çok Yanlış"

İRAN'DA yaşanan ekonomik sorunlara tepki olarak başlayan ve dünya basınınında yer alan haberlere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerini 'devrim oluyor' şeklinde yorumlamanın yanlış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Zeynep Alemdar, "Gösterileri ülkenin iç dinamiklerine göre yorumlamalıyız" dedi.



İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde, 28 Aralık'ta yumurta fiyatlarının iki katına çıkmasını protesto amacıyla başlayan ve ülkeye yayılan eylemlerin 6'ncı gününde de kan aktı. İngiliz The Guardian gazetesindeki habere göre, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Protesto gösterilerinin temelinde ekonomik nedenler olduğunu belirten Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Alemdar, "İsyanların genç işsizliği, gündelik yolsuzluklar ve birtakım kredi kurumlarının batması gibi ekonomik sebeplerle çıktığı anlaşılıyor. Bu ekonomik yetersizlikler konusunda halkın ayaklanması çok yeni değil. Özellikle 2013 yılından beri Ruhani ekonomiyle, kamu hayatıyla ilgili mutsuzluklar, konusundaki protestolara izin veriyor. Ama yaşananları 'İran'da devrim oluyor' gibi yorumlamak çok yanlış" diye konuştu.



"ÜLKENİN DİNAMİKLERİ DİKKATE ALINMALI"



İran'da yaşanan protestoları Suriye'deki iç savaşla karıştırmamak gerektiğini belirten Doç. Dr. Zeynep Alemdar, "Bu tür ayaklanmaların o ülkenin kendi iç dinamiklerine göre yorumlanması gerektiğini düşünüyorum. Büyük karşılaştırmalar yapmak epey dikkatsiz olur. Sonra da bütün öngörülerimiz yanlış çıkar. İran'ı Suriye gibi ülkelerle karşılaştırmayalım. Hepsinin kendi dinamikleri var. Özellikle Ruhani rejiminin de bir İran Rejimi olduğunu hatırlayalım" diye konuştu.



"SOKAKTA KİMİN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"



ABD'nin bir önceki başkanı Barack Obama ile İran arasında imzalanan Nükleer anlaşmasını da değerlendiren Doç. Dr. Alemdar şöyle devam etti:



" 'Arap Baharı' da ekonomik nedenler ve mutsuzluklarla başlamıştı. Dolayısıyla belki ekonomik bir ayaklanma başka türlü ayaklanmalara da cesaret verebilir. Başka insanlar da sokağa dönebilir. Obama zamanında yapılan Nükleer Anlaşma'dan sonra İran'dan bir şekilde açılım beklentisi olduğu açık. İran'ın bir şekilde kendisini açması gerektiği üzerine bir beklentimiz vardı. Bu protestolarda o beklentiyi doğrulayan bir resim gibi çiziliyor olabilir. Sonuçta bu protestoların başladığı yerler muhafazakar ve Ruhani karşıtı yerler. Sokaklardakilerin kim olduklarını bilmiyoruz. Mollalar da olabilir muhalifler de olabilir."



- İstanbul