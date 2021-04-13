Doç. Dr. Aktimur'dan mide ameliyatı olanlar oruç bilgilendirmesi
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Doç. Dr. Aktimur'dan mide ameliyatı olanlar oruç bilgilendirmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Doç. Dr. Aktimur'dan mide ameliyatı olanlar oruç bilgilendirmesi

Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi ve Metabolik Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Recep Aktimur, mide ameliyatı olmuş kişilerin oruç tutması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi ve Metabolik Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Recep Aktimur, mide ameliyatı olmuş kişilerin oruç tutması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Obezite ya da şeker hastalığı için yapılan mide ameliyatlarından sonra bazı özel yaklaşımlarla oruç tutmanın mümkün olduğunu söyleyen Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi ve Metabolik Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Recep Aktimur, ancak bu konuda kararın hastanın durumuna göre uzman hekime danışılarak alınması gerektiğini belirtti.

"İlk etapta zorluk yaratabilir"

Doç. Dr. Recep Aktimur, "Biz tüm obezite ve şeker hastalığı ameliyatlarını mide ve bazen ince bağırsaklar üzerinde yapıyoruz. Beslenme ile ilgili organları ameliyat ile değiştirdiğimiz için ameliyat sonrasında beslenme ile ilgili bazı farklılıklar yaşanıyor. Bu nedenle de oruç tutmanın ameliyat olan kişilerde ilk etapta zorluk yaratabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır" diye konuştu.

"Ameliyattan sonra oruç tutulamayacak mı" sorusunun obezite ameliyatı geçiren hastaları tarafından sık sorulan bir soru olduğunu dile getiren Doç. Dr. Recep Aktimur, şunları söyledi:

"Bu soruya yıllardır benim birçok hastam oruçlarını tutarak 'hayır' cevabını veriyorlar. Öte yandan, bazı hastalarım ise zorlandıkları için oruç tutamıyorlar. Bu noktada zorlayıcı olmak yerine her kişiyi kendi özelinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum."

"Ameliyat olmuş kişiler gıdaları çok çiğnemeli"

Doç. Dr. Recep Aktimur, obezite ameliyatı olup da sağlık açısından oruç tutmasında bir engel bulunmayan kişilere şu önerilerde bulundu:

"Hepimizin yaptığı gibi iftardan sahura kadar olan vakti ameliyatlı bir kişinin ameliyat olmayan bir kişiye göre çok daha etkili ve mantıklı kullanması gerekiyor. Yani normal koşullarda ameliyat olmayan bir kişi iftarda bir anda tüm açlığını gidermeye çalışırken, ameliyat olmuş bir kişi iftardan sahura kadar yavaş ve bıkmadan kendisini bir sonraki gün ayakta tutacak miktarda gıdayı ve sıvıyı mutlaka almalı. Tıkanmamak ve rahatsız olmamak için yavaş davranması ve gıdaları çok çiğnemesi oldukça önemli. Bu şekilde kendimizi 1 gün sonra ayakta tutacak temel gıda ve sıvıyı alabildiğimiz takdirde oruç tutmamızda herhangi bir mahsur yok. Dikkatli davranarak birçok hastam yıllardır orucunu tutuyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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