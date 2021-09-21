Doç. Dr. Aksoy: Hastanemizde koronavirüsten yatan gebelerimizin bir doz aşısı bile yok

KAYSERİ Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Aksoy, gebelerin aşı olmadığına dikkati çekerek "4'üncü pik dediğimiz şey; aşısızların salgınına dönmüş durumda. Bu grupta bence en riskli olanlar, aşısız gebelerimiz. Çünkü gebelerde aşılanma oranı çok düşük. Şu anda da 25-26 gebemiz koronavirüsten yatıyor. Hiçbirinin bir doz aşısı bile yok" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Hüseyin Aksoy, son dönemde gebelerde artan koronavirüs vakaları hakkında konuştu. Anne adaylarının aşı yaptırmadığını belirten Aksoy, "4'üncü pik dediğimiz şey; aşısızların salgınına dönmüş durumda. Bu grupta bence en riskli olanlar, aşısız gebelerimiz. Çünkü gebelerde aşılanma oranı çok düşük. Şu anda da 25-26 gebemiz koronavirüsten yatıyor. Hiçbirinin bir doz aşısı bile yok. O yüzden gebelerdeki aşılama oranını artırmak durumundayız. Gebeler bu hastalığa çok daha duyarlı. Neden duyarlılar? Gebelikte bazı fizyolojik değişiklikler oluyor. Mesela akciğer kapasitemiz azalıyor. Bu hastalık, direkt akciğeri etkilediği için gebeler daha riskli bir grupta bulunuyor. Bu hastalıkta gebelik anlamında değişiklikler oluyor" diye konuştu.

Delta varyantının gebeleri de etkilediğini belirten Aksoy, şöyle devam etti: "Türkiye'de ilk vaka Mart 2020'de görüldü. O dönemde de gebe hastalarımız oluyordu ama sayı çok azdı. Çok hafif seyrediyordu ama şu anda muhtemel delta varyantının etkisiyle de sayı, inanılmaz derecede artmış durumda. Hastaların ciddiyeti ve yoğun bakıma yatış, gebeler arasında inanılmaz derecede artmış durumda. Bir anda hastanın seyri çok iyiyken, çok kötüye gidebiliyor. Bunda da delta varyantının etkisi var gibi gözüküyor. Çünkü bunu karşılaştırma imkanı buluyoruz. 2020 ortalarına göre, hem hastalık sayısında hem de gördüğümüz hastaların klinik şiddetinde ne yazık ki olumsuz bir artış söz konusu."