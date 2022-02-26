Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Ukrayna krizi, güçlü lider ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu"

BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Ukrayna krizinin gündeme getirdiği en önemli konunun 'güçlü lider' olduğunu belirterek, "Ukrayna krizi, güçlü lider ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu. Lideri güçsüz ülkeler yeni sistemde kolay yem haline geliyor. İşte bu nedenle Erdoğan desteklenmelidir" dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA'ya yaptığı açıklamada, kısa süre önce Ukrayna lideri Zelenski'nin, cumhurbaşkanlığına aday olduğu süreçte parlatıldığını ve kendisinin bir film tarihinden gelerek siyasete dahil olduğunu söyledi. Zelenski'nin güçlü bir lider olmadığını ifade eden Palabıyık, "Karizmatik liderler artık yeni siyasal sistemde çok etkin olarak siyaset üretebiliyorlar. Zelenski, bu anlamda karizmatik bir lider değil ve halkını birleştirebilecek bir karizma gücü de yok. Ülkelerin güçlü olmasının yanında liderlerinin de güçlü olması gerekiyor. Bugün, dünya liderleri arasında Putin, ülkesi güçlü olduğu için Biden, Almanya liderliğinden ayrılan Merkel, Çin Devlet Başkanı Cinping ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan yer alıyor. Mevcut isimler, özellikle dünya siyasetini yönlendirme konusunda önemli etkilere sahip oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Bu tür karizmatik liderler, dünya siyasetine yön vermek ve birbirlerini dengelemek zorundalar. Bir güçlü lideri ancak başka bir güçlü ve karizmatik lider dengeleyebilir. Zaten, Zelenski'nin, Erdoğan üzerinde durmasının temel sebebi de budur. Zelenski, Erdoğan'ın, mevcut krizi çözebilecek önemli isimlerden biri olduğunu düşünerek Erdoğan'ı aramış ve Ermenistan-Azerbaycan krizindeki yönetici etkisini bu krizde de kullanmasını istemiştir. Artık yenidünya düzeni güçlü liderlerin varlığını zorunlu hale getirmiştir. Sayın Erdoğan, ülkemiz için çok önemli bir şanstır ve sonuna kadar desteklenmelidir" ifadelerini kullandı.

"Sayın Erdoğan, dünya ve Suriye siyasetini yeniden şekillendirmeye çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut küresel siyasette önemli bir aktör olduğunu ve küresel siyaseti şekillendirmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Palabıyık, "Sayın Erdoğan, küresel siyaseti yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Çünkü Rusya, yeni bir siyasal tercih deniyor. Çin de, Rusya'nın mevcut tercihine karşı Türki devletler üzerindeki etkisini arttırma derdine sahip olacak ve tavrı, Türk Dünyası buluşmalarını olumsuz etkileyecektir. Çin ile Rusya arasındaki mücadele belki Ukrayna üzerinden sürdürülebilir ama Asya devletleri üzerindeki etkisi daha da kalıcı olabilir. Ülkemiz, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi devletlerle kurduğu Türk Devleti Teşkilatını oluşturduğu için hem Rusya hem Hindistan hem de Çin ile karşı karşıya gelebilir. Böyle bir süreçte, güçlü bir liderin varlığı önemlidir. Diğer isimler üzerinde dengeleyici bir etkiye sahip olabilir ve Suriye'deki politik dengeyi de gözetebilecek yegane isim Sayın Erdoğan'dır" diye konuştu. - BİTLİS

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