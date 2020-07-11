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Doblo ve Fiorino'da "Şimdi al 2021'de öde" kampanyası

Fiat Professional, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle temmuz ayında yeni bir satış kampanyasını hayata geçiriyor.

Doblo ve Fiorino'da
11.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:22

Fiat Professional, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle temmuz ayında yeni bir satış kampanyasını hayata geçiriyor.

Fiat Professional'den yapılan açıklamaya göre, kamu bankalarınca uygulanan "Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi" ile ay boyunca Doblo ve Fiorino modelleri, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.

Kampanyayla ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da kullanıcılarla buluşuyor.

Kaynak: AA

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