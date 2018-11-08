Dnipro'da Oynanması Planlanan Ukrayna-Türkiye Karşılaşması, Antalya'ya Alındı
A Milli Takımımızın Ukrayna ile oynayacağı özel maç, 20 Kasım Salı günü Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle iki federasyonun ortak kararıyla Antalya'ya alındı.
Türkiye ile Ukrayna milli takımları arasında 20 Kasım Salı günü Ukrayna'nın Dnipro kentinde oynanması planlanan maç, Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle Antalya'ya alındı.
MAÇIN BAŞLAMA SAATİ 20:30
Türkiye ve Ukrayna Futbol Federasyonları, karşılıklı anlaşarak Ukrayna'nın Dnipro kentinde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle müsabakanın Antalya Stadyumunda yapılmasına karar verdi. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi.
YORUMLAR (4)
-
evetCevap Yaz Yayından Kaldır
-
HEP AYNI TAKIMLARLA HAZIRLIK MACI IZLEMEKTEN BIKTIK - UKRAYNA-RUSYA-ROMANYACevap Yaz 1 Yayından KaldırADIMI DAĞLARA YAZDIM: dişimize göre olduğunu düşündüğümüz takımlar bunlar. gidip Almanya ispanya fransa brezilya ile yapıp 10 tane gol mü yiyek ne istiyosun :)Yayından Kaldır
-
zaten maçlar ya antalya ya konya başka statyok türkiyede :?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır