DNA sonucu yüzde 6-8 Rus kökenliyim

Rusya'da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde oynadığı "Hürrem Sultan" rolüyle tanınan oyuncu, Moskova'da sıcak karşılandığını söyledi: "Daha önce yaptığım işlerin insanların kalplerini ısıttığını ve onlara mutluluk getirdiğini burada gördüm. Bu da benim için en büyük hediyelerden biridir.