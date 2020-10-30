DNA araştırması, köpeklerin insanoğlunun en eski hayvan dostu olduğunu gösterdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DNA araştırması, köpeklerin insanoğlunun en eski hayvan dostu olduğunu gösterdi

30.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:59
DNA araştırması, köpeklerin insanoğlunun en eski hayvan dostu olduğunu gösterdi

DNA araştırması, köpeklerin insanların yalnızca en iyi dostu değil aynı zamanda hayvanlar aleminde en eski dostlarından biri olabileceğini gösterdi.

DNA araştırması, köpeklerin insanların yalnızca en iyi dostu değil aynı zamanda hayvanlar aleminde en eski dostlarından biri olabileceğini gösterdi.

Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan araştırma, köpeklerin evcilleştirilmesinin izinin, son Buzul Çağı'nın sonuna doğru 11 bin yıl öncesine kadar sürülebileceğini ortaya koydu.

Köpeklerin herhangi bilinen bir türden çok daha önce evcilleştirildiğini doğrulayan bulgular, uluslararası bir ekibin çeşitli eski kültürlerle bağlantılı 27 köpek kalıntısının tüm genomlarının incelenmesi, bunların hem birbiriyle hem de modern köpeklerle karşılaştırılması sonucu elde edildi.

Bulgular, köpeklerin o dönemde kuzey yarımkürede yaygın olduğunu, halihazırda 5 farklı türe ayrıldığını gözler önüne serdi.

Sömürge döneminde, Avrupa köpeklerinin yayılmasına rağmen yöreye özgü türlerin izine bugün hala Amerika Kıtası'nda, Asya, Afrika ve Okyanusya'da rastlandığı belirtildi.

Araştırma ekibinden Dr. Pontus Skoglund, "Tüm insanlar hala avcı toplayıcıyken, gerçekte vahşi bir etoburu, dünyanın birçok bölgesinde çok korkulan kurtları evcilleştiriyor. Asıl soru, insanlar bunu neden yaptı? Bu nasıl oldu? Nihayetinde ilgilendiğimiz şey bu." diye konuştu.

Ekibin bir diğer üyesi Greger Larson da "Köpekler bizim en eski ve yakın hayvan dostumuz. Eski zamanlarda yaşamış köpeklerin DNA'sı, ortak tarihimizin ne kadar geriye dayandığını gösteriyor. Eninde sonunda bu derin ilişkinin nerede ve ne zaman başladığını anlamamıza yardım da edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Osman Durmuş İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Gökhan Alkan Erkan Kolçak Köstendil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Mehmet Topal Josef De Souza
Daha Fazla Tv Ölü Fransa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DNA araştırması, köpeklerin insanoğlunun en eski hayvan dostu olduğunu gösterdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 12:02:32. #1.15#
title