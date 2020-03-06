DMO, üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçları için devrede

06.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:50

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Türkiye'nin önde gelen 6 üniversitesi arasında "Tedarik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

DMO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları tıbbi sarf, ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilmesi amacıyla "Sağlık Market" uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda yaklaşık 880 kamu hastanesinin ihtiyacı olan ilaç ve tıbbi malzeme tedariki Sağlık Market sistemi üzerinden sağlanıyor.

DMO'nun, Sağlık Market'e üniversite hastanelerinin de dahil edilmesi için yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, DMO ile Türkiye'nin önde gelen 6 üniversitesi arasında "Tedarik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokolle üniversitelere bağlı hastanelerin, sağlık hizmeti sunumlarının yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ve Sağlık Market'e konu olan ilaçlarla tıbbi malzemelerin DMO aracılığıyla temin edilmesi öngörülüyor.

Açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in yaptığı törene, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Celalettin Sıvacı ve Ali Mercan Aydın, DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, DMO Genel Müdür Yardımcısı İsmet Keskin ile üniversite ve DMO yetkilileri katıldı.

DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, üniversitelerin Sağlık Market'e kayıtlarının devam ettiğini belirterek, ihtiyaçlarına ilişkin taleplerinin alındığını kaydetti.

3 gün içinde sonuçlandıracakları elektronik ihalelerle üniversitelerin bu ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacaklarını ifade eden Özdemir, 9-10 Mart 2020 tarihlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinin yaklaşık 24 adet jenerik kodundaki ilaç ihtiyaçlarına yönelik taleplerin alınmasıyla ilaç alımlarının başlatılacağını, iş birliği yapılacak diğer üniversitelerle de protokol çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA