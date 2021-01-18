DMO ihaleleri EKAP üzerinden elektronik olarak da gerçekleştirilebilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

DMO ihaleleri EKAP üzerinden elektronik olarak da gerçekleştirilebilecek

18.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:18
DMO ihaleleri EKAP üzerinden elektronik olarak da gerçekleştirilebilecek

Kamu alımları sisteminin geliştirilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kamu alımları sisteminin geliştirilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokol, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan "Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacaktır" hedefi doğrultusunda imzalandı.

Protokol uyarınca iki kurum, kamu alımları sisteminin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütecek.

Bu çerçevede, DMO'nun idareler adına yürüttüğü merkezi satın alma faaliyeti kapsamındaki ihalelerin ilan ve dokümanları, DMO internet sitesinin yanı sıra KİK tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden de yayımlanacak.

DMO ihaleleri, EKAP üzerinden elektronik olarak da gerçekleştirilebilecek ve pek çok alanda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulacak.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalarla, rekabetin artırılması ve ihale verilerinin güvenli şekilde kayıt altına alınması sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Ajda Pekkan İrem Derici
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DMO ihaleleri EKAP üzerinden elektronik olarak da gerçekleştirilebilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:44:13. #1.14#
title