Dmo'dan Yerli Ürünlere Destek

Katalog ürünlerini, teknik özellikleri ve fiyatları dikkate alarak bulundukları sektörler itibariyle aşamalı olarak e-ihale uygulamasına dahil edecek olan DMO, 2018 sonuna kadar tüm sektörlerde yer alan katalog ürünlerin e-ihale yöntemi ile teminini sağlayacak.