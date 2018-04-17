Dmo'dan Yerli Ürünlere Destek

Katalog ürünlerini, teknik özellikleri ve fiyatları dikkate alarak bulundukları sektörler itibariyle aşamalı olarak e-ihale uygulamasına dahil edecek olan DMO, 2018 sonuna kadar tüm sektörlerde yer alan katalog ürünlerin e-ihale yöntemi ile teminini sağlayacak.

Dmo'dan Yerli Ürünlere Destek

Katalog ürünlerini, teknik özellikleri ve fiyatları dikkate alarak bulundukları sektörler itibariyle aşamalı olarak e-ihale uygulamasına dahil edecek olan DMO, 2018 sonuna kadar tüm sektörlerde yer alan katalog ürünlerin e-ihale yöntemi ile teminini sağlayacak.

Kaynak: Dunya.com

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