DMO'dan Bilecik'e 120 bin maske

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bilecik Valiliği tarafından Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) temin edilen maskeler kamu kurum ve kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bilecik Valiliği tarafından Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) temin edilen maskeler kamu kurum ve kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına ulaştırıldı.

Bilecik Valiliği tarafından DMO'dan temin edilen 100 bin maske, sanayi sektöründe 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine iletilmek üzere Bilecik ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odalarına teslim edildi.

Ayrıca, 20 bin maske de Kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kullanması için ilgili kurumlara gönderildi.

Kaynak: AA