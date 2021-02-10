DMO 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjektörü alacak
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DMO 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjektörü alacak

10.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:28
DMO 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjektörü alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjenktörü satın alacak.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı 5 milyon adet 1 mililitrelik aşı enjenktörü satın alacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Ofis, söz konusu enjenktörleri tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve teslim planına uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile piyasadan temin edecek.

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecek ve devamında tekliflerini sözlü olarak sürdürecekler.

Teklifler, 19 Şubat günü en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğün 4 No'lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.

İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 09:39:45. #1.15#
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