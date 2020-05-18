DMD'li Çınar'a sosyal medyada büyüyen destek
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DMD'li Çınar'a sosyal medyada büyüyen destek

İZMİR'de yaşayan 3 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Çınar Alay'a moral vererek hastalığa dikkat çekmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, çektikleri video ile Çınar için zıpladı, koştu, takla attı.

DMD'li Çınar'a sosyal medyada büyüyen destek
18.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:35

İZMİR'de yaşayan 3 yaşındaki Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Çınar Alay'a moral vererek hastalığa dikkat çekmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, çektikleri video ile Çınar için zıpladı, koştu, takla attı.

İzmir'in Narlıdere İlçesinde yaşayan Manolya Alay'ın oğlu Çınar, 3 yıl önce halk arasında kas erimesi olarak bilinen DMD hastası olarak dünyaya geldi. Kaslarının erimesi nedeniyle genellikle 15 yaşından sonra yürüme yetisini kaybeden DMD hastalarının sorunlarını gündeme getirmek ve hastalığa dikkat çekmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, internet üzerinde paylaştığı görüntüleriyle Çınar Alay'a moral aşıladı. 

Çınar'ın DMD hastalığına dikkat çekmek ve ona moral vermek için birer video çekip yayınlayan kullanıcılara çok teşekkür ettiğini belirten anne Manolya Alay, "Ulaşmak istediğimiz bazı ilaçlar var. Buna dikkat çekmek için bazı takipçilerimiz sosyal medyada oğlum için çektikleri videoları paylaştılar. Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda internet kullanıcısı Çınar için zıpladı, koştu, takla attı. Çektikleri videoları 'DMD savaşçısı Çino 'etiketiyle paylaştılar. Çınar da onlara teşekkür etmek için atlayış yaptığı bir video çekti. Destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi. DMD hastalığının hızını yavaşlatan ve çocukların ömrünü uzattığı bildirilen ilacın Amerika'da bulunduğunu dile getiren Alay, "Ülkemizde bu ilacın ödeme kapsamına alınmasını istiyoruz. Çınar'ın sosyal medyada 'çınar alp alay' adıyla 2 bin 180 takipçisi var. İnsanlar destek vermeye devam ediyor. Ona hediyeler gönderiyorlar. Pandemi bittikten sonra tanışmak isteyenler var. Bizim için dua ediyorlar. Bunlar bizi mutlu ediyor. Bu ilaca bir sürü çocuğun ihtiyacı var" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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