DMD kas hastası 9 yaşındaki çocuğun babası yardım bahanesiyle dolandırıldı
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DMD kas hastası 9 yaşındaki çocuğun babası yardım bahanesiyle dolandırıldı

Afyonkarahisar'da DMD kas hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Ahmet'in babası İsmail Bostan, yardım bahanesiyle dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

DMD kas hastası 9 yaşındaki çocuğun babası yardım bahanesiyle dolandırıldı
20.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:53

Afyonkarahisar'da DMD kas hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Ahmet'in babası İsmail Bostan, yardım bahanesiyle dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyünde yaşayan İsmail Bostan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DMD kas hastalığına yakalanan oğlu Ahmet'i (9) tedavi ettirebilmek için uğraş verdiğini söyledi.

Oğlunu tedavi ettirebilmek için yardım topladığını ve birkaç gün önce bir kişinin kendisini aradığını anlatan Bostan, "Ahmet'in haberini sosyal medyada gördüğünü, Ahmet'e acıdığını ve duygulandığını söyledi. Benim en kısa sürede banka ATM'sine gitmemi istedi." dedi.

Bunun üzerine kendisine söylenen bankanın ATM'sine gittiğini belirten Bostan, şunları kaydetti:

"Benden bir hesap açmamı, açmam için de annemin kızlık soyadını TC kimlik numaramı istedi. 2 bin lira para istedi. Cebimde 250 lira var dedim hemen 1 bin 750 lira daha bulmamı istedi. Kayınbiraderlerimden parayı buldum. Aradan bir saat geçti 4 bin lira daha gönderirsem bana 60 bin lira göndereceğini söyledi. Biz Ahmet'in tedavisi için para yardımı yapıyor diye ümitlenirken 4 bin lira daha gönderdik. Bana 8 haneli şifre verdi. 'Bununla yarın bankaya git hesabına 60 bin lira aktarılacak.' dedi. Bankadaki görevliye numarayı verdim, böyle bir hesap olmadığını söyledi. Beni arayan kişiyi aradım açmadı telefonunu. O sırada bankadaki bayan hesabıma 16 bin liralık kredinin onaylandığını söyledi. 'Bana 10 bin lira yeter.' dedim. Ödemede zorlanırım diye. Ardından 5 bin liralık kredi kartı onaylandı. Daha sonra beni arayan vatandaş benden başka bir bankaya gitmemi istedi. Ben bankaya giderken adam eşimi aramış, eşimden gelen şifreleri istemiş. Eşim de bütün şifreleri vermiş."

"Evladımın tedavi masrafını gönderdim"

Krediyi çekmek için bankaya gittiğini bildiren Bostan, "9 bin 300 liramı, 5 bin lira kredi kartımı ve 5 bin lira ek hesabın tamamını çekmişler." ifadesini kullandı.

Bostan, "Beni arayan kişi Kıbrıs'tan aradığını söyledi ve kendisini Murat Y. diye tanıttı. 'Afyonkarahisar'lıyım.' dedi bize. Bankadaki tüm hesaplarıma bloke koydurdum. Bayat İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundum. Evladımın derdini düşünürken onların yaptığına bakın. Evladımın tedavi masrafını gönderdim. Çektiğim krediden ne istiyorsun. Bunlar beni yaktı, başkaları yanmasın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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