DMD hastası bebeğin ilk adımları umut oldu
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DMD hastası bebeğin ilk adımları umut oldu

DMD hastası bebeğin ilk adımları umut oldu
11.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:06

İZMİR'de, kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 2 yaşındaki Asil Efe, adım atıp yürümeye başlayınca, diğer DMD'li çocuklara umut oldu.

İZMİR'de, kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 2 yaşındaki Asil Efe, adım atıp yürümeye başlayınca, diğer DMD'li çocuklara umut oldu. Hayatını oğluna adayan anne Kader Çevre, şimdi, haftanın 4 günü fizyoterapiye götürdüğü Asil Efe'nin konuştuğu günleri de görmeyi bekliyor.

Menemen ilçesinde yaşayan Selvi- Kader Çevre çiftinin üçüncü çocukları olan Asil Efe'ye yaklaşık bir yıl önce götürüldüğü Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. Küçük çocuk, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne Kader Çevre, hayatını bebeğine adadı. Asil Efe'yi, ilk adımlarını atabilmesi için haftanın 4 günü fizik tedavi merkezine götürdü. 10 aydır süren fizik tedaviyle, yürümesi çok güç olan Asil Efe, ilk adımlarını atmayı başardı. Asil Efe'nin ilk adımı, diğer DMD hastası çocuklara da umut oldu.Anne Kader Çevre, "DMD hastalığını başımıza gelene kadar hiç bilmiyordum. O annelerin feryatlarını şimdi çok iyi biliyorum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hastalığı duyunca dünya başımıza yıkıldı. Fizik tedaviyle birlikte yavaş yavaş ayakta durmaya başladı şimdi Allah'a şükürler olsun ki yürüyor. Evde oturuyorduk. Aniden kalkıp yürüdü, çığlık attık. Çığlığımızdan korkup tekrar oturdu, evde büyük bir telaş oldu. Şimdiyse tek dileğim onun konuştuğunu duyabilmek" dedi.'HAYATA TUTUNMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'Asil Efe'nin 10 aylıkken hareket güçsüzlüğü çekmeye başladığını anlatan anne Çevre, "Desteksiz oturamıyordu biraz kilolu bir bebekti. Kilodan olabileceğini düşündük ancak doktora götürdüğümüzde kas hastası olduğunu anladık. İnanamadık, çocuğumuza bu hastalığı konduramadık. Yemedik içmedik onu fizik tedaviye götürdük. Bu hastalığın oldukça maliyetli olduğunu söyleyebilirim. Eşim engelli ve asgari ücretle çalışıyor. Vitaminlerini bile alamadık ve etle beslenmesi de gerekiyor. Elimizden geldiğince çocuğumuzun hayata tutunmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Baba Selvi Çevre de "Hastalığı öğrendiğimizde dünyamız karardı. Nasıl bir hastalık olduğunu gün geçtikçe araştırarak öğrendik. Türkiye'de yaklaşık 6 bin çocukta görülüyor. Bu hastalık 7-8 yaşlarında sandalyeye düşme ve 17-18 yaşlarında ölümle bile sonuçlanabiliyormuş. Çocuğumuz gün geçtikçe eriyor ve hiçbir şey yapamıyoruz" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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