DMD hastası Ahmet'in tedavi parasını dolandırdılar
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DMD hastası Ahmet'in tedavi parasını dolandırdılar

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde, mermer fabrikasında çalışan İsmail Bostan (36), DMD hastası olan oğlu 9 yaşındaki Ahmet'in tedavisi için topladığı 25 bin 300 TL'nin, kendisini telefonla arayıp yardım yapacağını söyleyen dolandırıcılar tarafından alındığını söyledi.

DMD hastası Ahmet'in tedavi parasını dolandırdılar
21.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:49

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde, mermer fabrikasında çalışan İsmail Bostan (36), DMD hastası olan oğlu 9 yaşındaki Ahmet'in tedavisi için topladığı 25 bin 300 TL'nin, kendisini telefonla arayıp yardım yapacağını söyleyen dolandırıcılar tarafından alındığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyünde oturan İsmail Bostan, kas rahatsızlığı olan DMD hastası oğlu Ahmet'in Hindistan'da tedavisi için hayırseverlerin desteğiyle süreç başlattı. Oğlunun ilk tedavi sürecinin fayda sağlamasının ardından ikinci tedavi dönemi için para biriktiren ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen süreçte İsmail Bostan, iddiasına göre dolandırıcıların hedefi oldu.

'AHMET'E ACIDIĞINI VE DUYGULANDIĞINI SÖYLEDİ'Oğlunu tedavi ettirebilmek için yardım toplayan İsmail Bostan, geçen çarşamba günü kendisini bir kişinin telefonla aradığını belirterek, "Arayan kişi, Ahmet'in haberini sosyal medyada gördüğünü, Ahmet'e acıdığını ve duygulandığını söyledi. Benden en kısa sürede banka ATM'sine gitmemi istedi. Benden bir hesap açmamı, açmam için de annemin kızlık soyadını, TC kimlik numaramı istedi. 2 bin lira istedi. 'Cebimde 250 lira var' dedim, hemen 1 bin 750 lira daha bulmamı istedi. Kayınbiraderlerimden parayı buldum. Aradan bir saat geçti ve 4 bin lira daha gönderirsem bana 60 bin lira göndereceğini söyledi. Biz Ahmet'in tedavisi için para yardımı yapıyor diye ümitlenirken 4 bin lira daha gönderdik. Bana 8 haneli şifre verdi. 'Bununla yarın bankaya git hesabına 60 bin lira aktarılacak' dedi ve ben de yaptım" dedi.Bir gün sonra kendisine söylenen bankaya gittiğini ve verilen 8 haneli şifreyi banka görevlisine verdiğini aktaran İsmail Bostan, "Bankadaki görevliye numarayı verdim, böyle bir hesap olmadığını söyledi. Beni arayan kişiyi aradım, açmadı telefonunu. O sırada bankadaki görevli talebim olmadığı halde adıma 16 bin liralık bir kredinin onaylandığını söyledi. 'Bana 10 bin lira yeter' dedim. Ödemede zorlanırım diye. Ardından 5 bin liralık kredi kartı onaylandı. Daha sonra beni arayan vatandaş benden başka bir bankaya gitmemi istedi. Ben bankaya giderken adam eşimi aramış, eşimden gelen şifreleri istemiş. Eşim de bütün şifreleri vermiş" diye konuştu.'EVLADIMIN TEDAVİ MASRAFINI GÖNDERDİM'Oğlunun tedavisi için yardım geleceğini ümit ederken dolandırıldığını ve bu durumu krediyi onaylayan bankaya geri geldiğinde anladığını belirten İsmail Bostan, şöyle dedi: "Krediyi çekmek için bankaya gittiğimde 9 bin 300 liramı (10 bin lira çekilen krediden kalan), 5 bin lira kredi kartımı ve 5 bin lira ek hesabın tamamını çekmişler. Beni arayan kişi Kıbrıs'tan aradığını söyledi ve kendisini Murat Y. diye tanıttı. 'Afyonkarahisarlıyım' dedi. Ben evladıma yardım edecek diye umutlanırken evladımın tedavi masrafları için biriktirdiğim paraları dolandırdı. Bankadaki tüm hesaplarıma bloke koydurdum. Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundum. Evladımın derdini düşünürken onların yaptığına bakın."'BU VİCDANSIZLAR BİZİ YAKTI BAŞKALARINI DA YAKMASIN'Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atmaya çalışan ve evladının tedavi masrafları için biriktirdiği parayı kaptıran İsmail Bostan, devlet büyüklerinden de yardım istedi. Bostan, "Evladıma yardım edecek ümidiyle kişisel bilgilerimi de dolandırıcılara kaptırdım. Bize devlet büyüklerimizin yardımcı olmasını istiyorum. Bu vicdansızlar bizi yaktı başkalarını da yakmasın" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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