Dmd farkındalığı için balon uçurdular

07.09.2019 16:25

ANKARA'da, '7 Eylül Dünya DMD Farkındalık Günü' nedeniyle Kuğulupark'ta bir araya gelen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarının aileleri, balon uçurup, hastalıkla ilgili broşür dağıttı.

Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği'nce düzenlenen etkinliğe, DMD hastası genç ve çocukların aileleri yoğun ilgi gösterdi. Parkta bir araya gelen aileler, kas hastalıkları arasında en sık görüleni olan DMD hastalığa dikkat çekmek için balon uçurup, vatandaşlara broşür dağıttı. Palyaçoların renk kattığı müzikli etkinlikte, hastalığa karşı farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Dernek yöneticisi Osman Karadavut (39) DMD hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Amacımız DMD hastalığını yenmek; ama bunun için de farkındalığa ihtiyacımız var. Bütün herkesi sosyal medyada yaptığımız farkındalık çalışmamıza katılmasını bekliyoruz, düşenin dostu olsunlar ve DMD bitsin" dedi.

Kaynak: DHA