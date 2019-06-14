DMD'den "Bahar Konseri"
Dünya Müziği Derneği (DMD) ve Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Bahar Konseri"ne Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Dünya Müziği Derneği (DMD) ve Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Bahar Konseri"ne Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Levent Sezgin, Sude Temizkan, Minanur Balcan ve Gülnihal Gül yönetti.
Konserde, A Capella Boğaziçi ve DMD koroları aynı sahneyi paylaşarak sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Gecede farklı yaş grubundaki çocukların söyledikleri eserlere müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.
A Capella Boğaziçi ve DMD korolarının performansı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi