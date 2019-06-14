DMD'den "Bahar Konseri"

Dünya Müziği Derneği (DMD) ve Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Bahar Konseri"ne Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri Levent Sezgin, Sude Temizkan, Minanur Balcan ve Gülnihal Gül yönetti.

Konserde, A Capella Boğaziçi ve DMD koroları aynı sahneyi paylaşarak sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Gecede farklı yaş grubundaki çocukların söyledikleri eserlere müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.

A Capella Boğaziçi ve DMD korolarının performansı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA