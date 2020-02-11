DKMP yaban hayvanlarını unutmadı

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bıraktı.

Yemleme çalışmalarının kış ayları boyunca belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA