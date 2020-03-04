DKMP Şube Müdürlüğü'nden av sezonu uyarısı

04.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:36

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak İl Şube Müdürlüğü, av sezonunun 1 Mart 2020 itibariyle kapandığını açıkladı.



Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"2019-2020 Av Sezonu; Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca 01.03.2020 tarihi itibariyle ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak ilimizde de kapanmıştır. Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başlaması nedeniyle, 01.03.2020 tarihinden itibaren av sezonun açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasak dönemine başlanmıştır. Av ve yaban hayvanlarının üreme, eş tutma, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması hususunda, daha duyarlı olmaları, yaban hayvanlarının yaşama alanlarının korunması ve onların rahatsız edilmemesi, ayrıca halkımızın herhangi bir yasal işlem ile karşılaşmaması için dikkatli olmaları gerekmektedir." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA