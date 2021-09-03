DKMP Kocaeli Şube Müdürlüğü Yivsiz Av Tüfekleri ve Sair Eşya İhale İlanı
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DKMP Kocaeli Şube Müdürlüğü Yivsiz Av Tüfekleri ve Sair Eşya İhale İlanı

DKMP Kocaeli Şube Müdürlüğü Yivsiz Av Tüfekleri ve Sair Eşya İhale İlanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocaeli İl Şube Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve kararı kesinleşen av tüfekleri ile sair eşyaların,...

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocaeli İl Şube Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve kararı kesinleşen av tüfekleri ile sair eşyaların, 15 Eylül 2021 tarihinde, 2886 Sayılı Devlet İhale 35/c ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İlan Detayı Ektedir.

Kaynak: Habermetre

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DKMP Kocaeli Şube Müdürlüğü Yivsiz Av Tüfekleri ve Sair Eşya İhale İlanı - Haberler
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