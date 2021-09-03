DKMP Kocaeli Şube Müdürlüğü Yivsiz Av Tüfekleri ve Sair Eşya İhale İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocaeli İl Şube Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve kararı kesinleşen av tüfekleri ile sair eşyaların,...