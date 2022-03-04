DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı - Haberler

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DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), doğada bulunan ve fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından fotokapana takılan yabani hayvanların görüntülerini paylaştı. Gece gündüz görüntülere birçok hayvan takılırken, hayvanların beslenme ihtiyaçlarını giderdiği görüldü.

DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

DKMP fotokapana takılan yabani hayvanların görüntüsünü paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel, Haberler

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