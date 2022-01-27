DKMP Eskişehir ekipleri kırsalda yaşayan hayvanlarını beslemeye devam ediyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışmasını sürdürüyor.

Eskişehir'de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme faaliyetleri yapılıyor. Özellikle kent çevresi ve ilçelerdeki kırsal alanlarda yaşayan hayvanlar için DKMP Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere yem bırakarak beslenmelerini sağlıyor. Ayrıca yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtiyor. - ESKİŞEHİR