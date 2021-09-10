DKMP Erzincan Şube Müdürlüğü Yivsiz Av Tüfekleri İhale İlanı

? Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Erzincan İl Şube Müdürlüğü tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca el konularak mülkiyeti kamuya geçirilen ve kararı kesinleşen av tüfekleri, 04 Ekim 2021 tarihinde, 2886 Sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satışları yapılacaktır.

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