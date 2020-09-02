DKMP'den ziyaretçi memnuniyet anketi
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DKMP'den ziyaretçi memnuniyet anketi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü tarafından, tabiat ve milli parklarda 'ziyaretçi memnuniyet anketi' yapılıyor.

DKMP'den ziyaretçi memnuniyet anketi
02.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:56

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü tarafından, tabiat ve milli parklarda 'ziyaretçi memnuniyet anketi' yapılıyor. Anketler sayesinde, korunan alan kaynak değerlerinin korunmasına yönelik daha etkin yönetim ilkelerinin tespiti ve uygulanmasının yapılması planlanıyor.

DKMP 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Milli Park ve Tabiat Parklarımızda Ziyaretçi Memnuniyet Anketi ve Eylem Planlarının İzlenmesi Projesi' kapsamında, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, İncekum Tabiat Parkı ve Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkında bulunan ziyaretçilere, proje danışman mühendisi tarafından ziyaretçi memnuniyet anketi yapıldı.

Ziyaretçi memnuniyet anketlerinde ziyaretçilerin yaş, eğitim durumları, alana geliş amaçları, korunan alanlar içerisinde veya alana ulaşımdaki tabelaların yeterlilikleri, alanın hizmet açısından memnuniyet durumunun yanı sıra görüş ve öneri soruluyor.

Ziyaretçi memnuniyet anketleri sayesinde, korunan alan kaynak değerlerinin korunmasına yönelik daha etkin yönetim ilkelerinin tespiti ve uygulanmasının yapılması planlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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