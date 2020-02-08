DKMP'den gümrük personeline CITES eğitimi

08.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:10

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce gümrük personeline "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" eğitimi verildi.

DKMP'den yapılan açıklamada, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki eğitimde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İzleme ve Kontrol Şube Müdürü Gökhan Seyhan'ın konuya ilişkin sunum yaptığını belirtti.

Eğitime, Edirne DKMP Şube Müdürü Kerim Yapça, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Nergiz Tünaydın, gümrük ve DKMP personelinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA