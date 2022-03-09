DKMP'den çengel boynuzlu dağ keçisi paylaşımı - Haberler

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DKMP'den çengel boynuzlu dağ keçisi paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsünü paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsünü paylaştı.

DKMP sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüsünü paylaştı. Kameralara yansıyan görüntüde çengel boynuzlu dağ keçisinin şaşkınlık anı dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

DKMP'den çengel boynuzlu dağ keçisi paylaşımı

DKMP'den çengel boynuzlu dağ keçisi paylaşımı

DKMP'den çengel boynuzlu dağ keçisi paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Güncel, Haberler

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