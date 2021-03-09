DKMP'den avcı eğitimi kursu
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DKMP'den avcı eğitimi kursu

09.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:57
DKMP'den avcı eğitimi kursu

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şubesinde avcı eğitimi kursu açılacak.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şubesinde avcı eğitimi kursu açılacak.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Şube Müdürlüğümüzce açılacak olan avcı eğitimi kursuna 15 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapan ilk 20 kursiyer 22 Mart 2021- 01 Nisan 2021 tarihleri arasında, 26 Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapan diğer kursiyerler 05 Nisan 2021- 15 Nisan 2021 tarihleri arasında kursa katılım sağlayacaklardır. Başvurular Şube Müdürlüğümüzce alınacak olup,

Kurs için istenilen belgeler; 1- 2 adet vesikalık fotoğraf, 2- T.C. kimlik fotokopisi, 3- Diploma fotokopisi, 4- Plastik dosya, 5- Şube Müdürlüğü döner sermaye hesabına (TR940001000116573688615001) 2021 yılı kurs ücreti olan 221,72-TL.'nin yatırıldığına dair makbuz. Kursa devam mecburiyeti vardır. Kurs saatleri 17: 00-20: 10" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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