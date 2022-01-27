DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürü Öcal'dan Başkan Çöl'e ziyaret
AA, Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürü Selçuk Öcal, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.
SELÇUK, İZMİR (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürü Selçuk Öcal, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.
Çöl, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğüne yeni atanan Öcal'a görevinde başarılar diledi.
Ziyarette Öcal, başkan Çöl ile kentteki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel