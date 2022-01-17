DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nde görev değişimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nde görev değişimi

DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nde görev değişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü'nde, Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'ne Selçuk Öcal atandı.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü'nde, Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'ne Selçuk Öcal atandı.

DKMP Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü görevini yürüten Abdilkadir Sevinç, görevi Selçuk Öcal'a devretti. Devir teslim töreninde Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil'de hazır bulundu. Tören'de konuşan Çılgın, Sevinç'e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Öcal'a ise yeni görevinde başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Selçuk, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title