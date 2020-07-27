DKMP 10. Bölge Müdürü Başyiğit'ten "bilinçsiz avcılık" uyarısı
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DKMP 10. Bölge Müdürü Başyiğit'ten "bilinçsiz avcılık" uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, doğal dengenin sürdürebilir kılınması için bilinçsiz ve kaçak avcılığa karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

DKMP 10. Bölge Müdürü Başyiğit'ten
27.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:51

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, doğal dengenin sürdürebilir kılınması için bilinçsiz ve kaçak avcılığa karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Başyiğit, müdürlüklerine bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ateşli silah yaralanmasına maruz kalan çok sayıda yaban hayvanı geldiğini vurguladı.

Son dönemlerde özellikle akbaba, kartal, atmaca gibi kanatlı hayvanların bilinçsiz ve kaçak avcıların hedefi olduğuna işaret eden Başyiğit, bu hayvanlardan bazılarının nesillerinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülkenin dört bir yanında doğal yaşamı korumak adına önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Başyiğit, "Bölge Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalara katkı sunabilmek adına bir gayret içindeyiz. Bölge sahamız içindeki 5 ilde yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerimiz devam ediyor. Ancak yaptığımız tüm denetimlere rağmen zaman zaman üzücü olaylarla karşılaşıyoruz." dedi.

Başyiğit, doğal yaşamın devamı için bilinçsiz ve kaçak avcılığın önlenmesi gerektiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Maalesef birçok yaban hayvanımız bilinçsiz avcılar tarafından ateşli silahlarla yaralanıyorlar. Özellikle köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan böyle bir durum gördüklerinde müdürlüğümüze ulaşmalarını istiyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden gelen ihbarları değerlendiriyor ve gereğini yapıyorlar. El birliğiyle hayvanlarımızı, canlılarımızı korumamız gerekiyor. Doğal yaşamın gelecek nesillere aktarılmasında en önemli görev vatandaşlarımıza düşüyor."

Kaynak: AA

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