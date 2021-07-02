DKİB, yıllık üyelik aidatını kaldırdı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, üyelerden tahsil edilen yıllık aidat uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, üyelerden tahsil edilen yıllık aidat uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların ihraç süreçlerindeki maliyetlerinin azaltılması ve ihracatçıya destek olunması amacıyla her yıl tahsil edilen yıllık aidat uygulamasının Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kaldırılmasına karar verildiğini anımsattı.

DKİB olarak 29 Haziran'da yaptıkları genel kurul toplantısında üyelerinin yıllık aidat yükümlülüğünü kaldırdıklarını bildiren Gürdoğan, ihracatçıların bu uygulamanın tüm kurumlara örnek olmasını ve diğer meslek kuruluşlarının, kurumların ve derneklerin de üyelerinden tahsil ettiği yıllık aidat uygulamasını kaldırmasını önemle talep ettiğinin altını çizdi.

Yeni tip koronavirüs sürecinin ihracat sektöründe de olumsuz etkilerinin olduğunu kaydeden Gürdoğan, "Maliyet artışları ihracatçının rekabet imkanlarını zorlaması nedeniyle ihracatçımıza destek olmak ve farkındalık oluşturma amacıyla yapılan bu uygulamanın tüm alanlara yaygınlaştırılması ve ihracata destek olunması, ihracat artışımıza çok önemli katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay