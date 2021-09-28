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DKİB heyetinden Ticaret Bakanlığına ziyaret

AA / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi
DKİB heyetinden Ticaret Bakanlığına ziyaret

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'yu ziyaret etti.

MUŞ (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'yu ziyaret etti.

DKİB'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu başkanlığındaki heyet, bölge ihracatının gelişmesine yönelik öneri ve projelerle ilgili Bakan Muş ve Bakan Yardımcısı Tuzcu'ya sunum yaptı.

Bölge illerindeki ihracatçıların sorun, talep ve çözüm önerileri ile ihracatın artması ve gelişmesine yönelik hazırlanan 30 maddelik raporu Bakan Muş'a takdim eden heyet, özellikle Trabzon'un sahilden uzak kesimlerinde yer alan dezavantajlı ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan "Tekstilkent" ve atıl durumda olan eski tersane alanına kurulması planlanan "Su Ürünleri İleri İşleme ve Yavru Üretim Tesisi" projeleri için de destek istedi.

Ziyarette ayrıca DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Mehmet Cirav da son dönemde fındık piyasasında yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirme yaptı.

DKİB Başkanı Kalyoncu, hem kendilerine hem de sundukları taleplere gösterilen yakın ilgiden dolayı Muş ve Tuzcu'ya teşekkür etti.

AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri
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