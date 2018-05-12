Dkib'den İhracat ve Yatırımlara Destek

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ihracatın daha üst noktalara ulaştırılması ve bunun için bölge illerinde yüksek katma değer ihtiva eden ürünlerin yatırımlarının cazip hale getirilmesi konusunda yapılacak tüm çalışmalara etkin destek vereceklerini bildirdi.

Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatçılarının teveccühü ile 28 Nisan'da yönetime seçilmelerinin ardından yönetim kurulu arasındaki görev dağılımının tamamlandığını belirtti.

İhracata hizmet verilmesi için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Kalyoncu, "Doğu Karadeniz bölgesi ihracatının daha üst noktalara ulaştırılması ve ihracatçı sayısının artırılması için gereken tüm çalışmaları etkin şekilde yerine getireceğiz. Öncelikli olarak ihracatçımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması için oluşturulan komiteler hızlı şekilde çalışmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, ihracatçıların her daim hizmetinde olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatçılarımızın bize iletecekleri sorunların çözümünün yanında oluşturulan sektör komitelerinin etkin şekilde çalışma yapması sağlanacak. Tüm sektörlerin üretim, lojistik, yurt dışı piyasalarda karşılaştıkları sorunlar tespit edilerek, çözümü için yetkili makamlar nezdinde temaslar yoğunlaştırılacak. Doğu Karadeniz bölgesi yetki alanındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de ihracatın daha üst noktalara ulaştırılması ve bunun için bölge illerinde yüksek katma değer ihtiva eden ürünlerin yatırımlarının cazip hale getirilmesi konusunda yapılacak tüm çalışmalara etkin destek vereceğiz. Buna ilişkin tüm kurumlarla ortak çalışma ve iş birlikleri içinde olacağız."

Açıklamada, yapılan görev dağılımında DKİB Yönetim Kurulu başkan yardımcılıklarına Trabzon'dan Ahmet Hamdi Gürdoğan, Rize'den Şaban Turgut, yönetim kurulu üyeliklerine ise Atila Kesim, Cemil Yılmaz, Ali Can, İsmail Kobya, Şaban Ali Biberoğlu, Mustafa Bulut, Semih Hekimoğlu ve Erdal Özer'in seçildiği aktarıldı.