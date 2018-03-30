Dkib Başkanı Gürdoğan: "7,4 Lük Büyüme İhracata Doping Etkisi Yapacak"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye ekonomisinin tüm uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yanlı tahminlerini dahi alt üst ederek 2017 yılında yüzde 7.4 büyük göstermesi ve bu büyüme oranında da ihracatın payının ön planlarda olması ihracat camiasında büyük moral kaynağı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürdoğan "Özellikle ülkemizin tüm gelişmiş ülkeler yanında G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olması ve en yüksek büyüme oranına ulaşması uluslararası piyasalarda Türkiye imajına büyük katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin kararlı bir şekilde uygulamış olduğu ekonomi politikaları yanında, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ihracata yönelik yatırıma yönelik destek mekanizmalarındaki destek ve iyileştirmeler, yatırımcı ve ihracatçımızın finansman imkanlarına erişiminde yapılan kolaylıklar bu rekor büyüme oranının gerçekleşmesine büyük katkı yapmıştır. Hiçbir gerekçe göstermeden tamamen algı operasyonları ve maksatlı tutumları ile Türkiye notunu sürekli düşüren ve risk algısı oluşturmaya çalışan sözde uluslararası kuruluşlar büyük Türkiye'nin bu başarısı karşısında büyük şok yaşadıkları açıkça ortadadır. Hiçbir güç Türkiye'nin son yıllarda uluslararası arenadaki kararlı yükselişini engelleyemeyecektir. Ülkemiz büyük Türkiye 2023 hedeflerine kararlı adımlarla yaklaşmaktadır. Bununla birlikte belirlenen bu hedeflere ulaşarak dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefini yakalayacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"Hiç şüphesiz bu rekor düzeyde büyüme rakamının oluşmasında ihracatımızın ve dolayısıyla ihracatçımızın büyük katkısı olmuştur" diyen Gürdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu başarının önümüzdeki dönemde ihracatımıza da önemli katkı yapacağına inanmaktayız. Çünkü her geçen gün bu başarı hikayeleri ile uluslararası piyasalarda olumlu algısı yükselen Türkiye'mizin potansiyelini gören iş adamları ülkemize yönelik yatırımlarını artırmakta, oluşturulan güven ortamı nedeniyle ülkemiz iş adamları ile iş birliklerini geliştirmektedir. Bundan dolayı, bunca hain terör ve işbirlikçilerinin ülkemiz aleyhine oluşturdukları hain emellerine rağmen, İş alemi camiamıza ihracatçımıza bu başarı gururunu yaşatan tüm kesimlere, iş adamlarımıza, ihracatçımıza, ülkemize yatırım yapan herkese ve başta hükümetimize ihracat camiası olarak şükranlarımızı sunuyoruz." - TRABZON