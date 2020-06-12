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Djokovic, Thiem, Zverev ve Dimitrov Belgrad'da kortlara dönüyor

Dünyaca ünlü tenisçiler Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından Adria Tur'da korta çıkacak.

Djokovic, Thiem, Zverev ve Dimitrov Belgrad'da kortlara dönüyor
12.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:26

Dünyaca ünlü tenisçiler Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından Adria Tur'da korta çıkacak.

Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen ve 4 Balkan ülkesini kapsaması planlanan organizasyonun Sırbistan ayağı yarın başlayacak.

Yardım amaçlı turnuvada korta çıkacak tenisçiler, turnuvanın açılış programında açıklamalarda bulundu.

Dimitrov, Djokovic'in Adria Tur fikrini muhteşem bulduğunu belirterek, "Harika bir inisiyatif olduğunu düşünüyorum. Bunu Novak'ın düzenlemesi de süper. Korta çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Zverev ise Belgrad'a geldiği ilk günden beri insanların mutluluğunu hissedebildiğini kaydederek, "Novak'ın böyle bir organizasyonu düzenlemesi muhteşem. Tekrar maç yapacağım için çok mutluyum. Herkesin formda olduğunu görmek güzel. Maçları sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Djokovic'in kendisini nasıl ikna ettiği sorusuna esprili bir yanıt veren Zverev, Sırp tenisçinin kendisine "Ya gelirsin ya da bir daha beni yenmene izin vermem." dediğini söyledi.

Dünya 3 numarası Thiem de salgın sonrasında Avusturya'da birkaç maç oynadığını belirterek, Belgrad'da yeniden seyircilerin önünde maç yapacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Turnuvanın ev sahibi dünya 1 numarası Djokovic de hem ev sahibi hem de katılımcı olarak mutlu ve memnun hissettiğini belirterek, Adria Tur'un salgının ardından pozitif bir mesaj olduğunu, zira tüm sporcuların yeniden maçlara dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Bu hafta sonu Belgrad'da oynanacak maçlarla başlayacak organizasyonun, 20-21 Haziran'da Hırvatistan, 27-28 Haziran'da Karadağ ve 3-4 Temmuz'da Bosna Hersek'te devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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