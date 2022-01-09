Djokovic, Kovid olduğunu söylediğinin ertesi günü maskesiz etkinliğe katıldı

Avustralya'da mahkeme kararını bekleyen Novak Djokovic'in, 'aşı muafiyetine' konu olan 16 Aralık'taki Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ertesi günü, bir etkinliğe maskesiz katıldığını gösteren fotoğrafları ortaya çıktı.

Novak Djokovic'in avukatları tarafından mahkemeye sunulan savunmasında, 16 Aralık'ta Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve bu sebeple tıbbi olarak aşı muafiyeti kazandığı belirtilmişti. Djokovic'in kendi sosyal medya hesabından, 17 Aralık tarihinde Sırbistan Ulusal Posta Servisi'nin Djokovic adına bastırdığı pul törenine katıldığı ve bu etkinlikte maskesiz olduğu görüldü. Konuyla ilgili Djokovic tarafından açıklama yapılmazken fotoğrafların ve etkinliğin günü konusunda bilgi verilmedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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