Djokovic'in korona virüs testi pozitif! Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'in korona virüs testi pozitif çıktı.

Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic'in korona virüs test sonucu bugün açıklandı. Sırp raket yaptığı açıklamada kendisi ile birlikte eşi Jelena Djokovic'in de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Djokovic'in oğullarının test sonuçlarının ise negatif olduğu açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA